على هامش جتماع رابطة الآسيان. عبد العاطي يلتقي وزراء خارجية فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة ولاوس

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع كل من السيد لي هواي ترونج، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والسيد سوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، والدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، والسيد ثونجسافانه فومفيهان، وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في إطار توطيد الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال. كما استعرض الوزير عبد العاطي ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

كما أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاءات على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا، وتطوير العلاقة المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ضوء ما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي، معربا عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الرابطة إلى مستوى "شريك حوار قطاعي"، بما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون مع دولها في مختلف المجالات.

شهدت اللقاءات تبادلًا للرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالحلول الدبلوماسية، وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.