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التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي

وزارة الإنتاج الحربي تعزز الاستثمار في الشباب عبر منصة تدريب إلكترونية متطورة
وزارة الإنتاج الحربي تعزز الاستثمار في الشباب عبر منصة تدريب إلكترونية متطورة
كريم الخطيب

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منصة إلكترونية لتنظيم وإدارة برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد بمختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والإدارية داخل الجهات التابعة للوزارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم و تأهيل الكوادر الشابة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

 لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتقديم الدعم اللازم لطلاب الجامعات في مجالات التدريب العملي داخل الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتتيح المنصة للطلاب التسجيل ببرامج التدريب ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في إتاحة فرص التدريب، فضلًا عن توفير منظومة رقمية متكاملة لإدارة العملية التدريبية ومتابعة الأداء والتقييم، واستطلاع آراء الطلاب وإجراء تحليلات ذكية بشأن الدورات الأكثر طلبًا لزيادة كفاءة الخدمة التدريبية المقدمة.

كما تسهم المنصة في تعزيز التواصل الفعال بين الجهات التدريبية والطلاب، ورفع كفاءة إدارة البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمتدربين وتنمية قدراتهم العملية والفنية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وتؤكد دورها الرائد ليس فقط في دعم القدرات الدفاعية للدولة، بل أيضًا في المساهمة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التطور الصناعي والتكنولوجي.

وتأتي المنصة في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي الداعمة لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بشأن بناء الإنسان المصري وتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة للمشاركة بفاعلية في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي منصة إلكترونية منصة إلكترونية للتدريب الصيفي طلاب الجامعات الإنتاج الحربي

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