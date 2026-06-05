وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وزير دفاع البوسنة تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، زوكان هيليز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك، في مستهل زيارة رسمية لعدد من شركات الإنتاج الحربي، لبحث موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من جمهورية البوسنة والهرسك، ورئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة المصرية، وعدد من مسؤولي وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حريصون على عقد شراكات إستراتيجية مع الجانب البوسني

و شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة تناولت استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لكلا الجانبين، ومناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وسبل التكامل وتبادل الخبرات، والتأكيد على أهمية تدريب الموارد البشرية الذين يمثلون حجر الزاوية في العملية التصنيعية.

تلى ذلك عرض فيلم حول أبرز المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بها ودورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة، بالإضافة إلى دورها في خدمة القطاع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية ومشاركتها بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدولة.

و خلال كلمته رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحضور، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز سبل التعاون الدولي في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء شراكات فاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح "جمبلاط" أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ تعمل وزارة الإنتاج الحربي على توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتطوير البنية الصناعية لشركاتها التابعة، بما يسهم في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الصناعي الحديث.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى عقد شراكات تعاون إستراتيجية مع الجانب البوسني في مختلف المجالات سواء في شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أوجه التشارك، مؤكدًا على إعتزازه الكبير بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وهو ما انعكس في تنامي مجالات التعاون بين البلدين خلال السنوات الماضية، في ظل حرص قيادتيّ البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

إمكانيات تصنيعية وفنية متطورة

من جانبه، أعرب زوكان هيليز عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما شاهده من إمكانيات تصنيعية وفنية متطورة داخل شركات الإنتاج الحربي، ودورها الحيوي في تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن ما اطلع عليه خلال الزيارة يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية وإقامة شراكات صناعية مثمرة في مختلف المجالات، ولا سيما الصناعات الدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما وجّه "هيليز" الدعوة إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي للمشاركة في أول معرض للصناعات الدفاعية تنظمه البوسنة والهرسك، والمقرر عقده في العاصمة سراييفو خلال شهر سبتمبر المقبل تحت عنوان "درع البلقان الأول - المعرض والقمة الصناعية 2026"، موضحًا أن الحدث يهدف إلى استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الصناعية المتقدمة وتعزيز التعاون التجاري في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع البوسنة والهرسك إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية في بلاده يمتد تاريخه لأكثر من 75 عامًا، وأن عائداته أصبحت خلال السنوات الأخيرة من بين المكونات الرئيسية للناتج المحلي للدولة، بما يعكس حجم التطور الذي يشهده هذا القطاع، وأضاف أن بلاده تحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية وتطوير صناعاتها الدفاعية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، لافتًا إلى أهمية مصر باعتبارها بوابة استراتيجية للأسواق الأفريقية.

وفي ختام الزيارة، قام الوزيران والوفود المرافقة لهما بجولة تفقدية موسعة بعدد من شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة وخطوط الإنتاج الحديثة، والتعرف على أبرز المنتجات العسكرية التي يتم تصنيعها وفق أحدث نظم وتكنولوجيات التصنيع.