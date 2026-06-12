رواد المحافظات الحدودية بالإسماعيلية ينظمون ندوة عن مهارات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي

نفذ كيان رواد المحافظات الحدودية عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية برئاسة الدكتور وليد فهمى رئيس الكيان،

ندوة توعوية بعنوان «مهارات سوق العمل في زمن الذكاء الاصطناعي»، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسةالدكتور إيهاب صلاح مدير المديرية، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار دعم وتمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بمتطلبات سوق العمل في ظل التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمهارات المستقبلية المطلوبة، وأهمية الأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحاضر في الندوة الدكتور محمد الظواهري، استشاري الأمن السيبراني وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض التغيرات التي يشهدها سوق العمل العالمي نتيجة التطور التكنولوجي، مؤكدًا أهمية تطوير المهارات الرقمية والمعرفية للشباب لدعم فرصهم التنافسية داخل سوق العمل.

شهدت الندوة حضورًا مكثفًا لعدد من أعضاء وقيادات الكيان، إلى جانب مجموعة من الشباب الذين حرصوا على التعرف على المهارات المطلوبة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية لنشر الوعي بالتقنيات الحديثة، وصقل مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.