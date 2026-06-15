خاص.. موقف صبري لموشي مع منتخب تونس بعد خماسية السويد

كشف مصدر داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم عن موقف صبري لموشي، المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الخسارة بخماسية مقابل هدف أمام السويد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن هناك استياء داخل الاتحاد التونسي بسبب سوء أداء المنتخب الأول أمام السويد.

وأضاف أن هناك تفكير لإقالة صبري لموشي من تدريب المنتخب بعد هذه المباراة.

وأوضح أن هناك اتجاه لتعيين منذر الكبير، مدير الاتحاد التونسي، كمديرا فنيا مؤقتا لمنتخب تونس مع أنيس بوجلبان كمساعدا له.

مدرب تونس

واختتم أن هناك اجتماع جاري حاليا في الاتحاد التونسي لحسم القرار النهائي.