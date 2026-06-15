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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك عاجل في تونس بعد خماسية المونديال.. واجتماع طارئ لحسم مصير اللموشي

اللموشي
اللموشي
إسراء أشرف

تسود حالة من الترقب داخل الأوساط الرياضية التونسية بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخب تونس أمام السويد بنتيجة 5-1، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، وسط تقارير تتحدث عن تحركات عاجلة داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم لحسم مصير الجهاز الفني للمنتخب.

كان منتخب تونس قد سقط بخماسية أمام نظيره السويدي في المباراة التي أقيمت فجر الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، ليبدأ مشواره في البطولة بصورة صعبة قبل الجولات المقبلة.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "موزاييك FM"، يعقد مسؤولو الاتحاد التونسي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات الهزيمة الكبيرة، ومناقشة مستقبل المدير الفني صبري اللموشي بعد البداية المخيبة في المونديال.

من جانبها، أشارت تقارير صحيفة تونسية أخرى، إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد اتخاذ قرار بإعفاء اللموشي من منصبه، في ظل حالة الغضب التي أعقبت الخسارة أمام المنتخب السويدي.

وأضافت الصحيفة أن هناك عدة أسماء مطروحة لخلافة اللموشي، يتصدرها منذر الكبير، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني بالاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى جانب أنيس بوجلبان الذي يعد من أبرز المرشحين لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار المجموعة نفسها، انتهت مواجهة هولندا واليابان بالتعادل الإيجابي 2-2، ليشتعل الصراع مبكرًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وبعد ختام الجولة الأولى، انفرد منتخب السويد بصدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما تقاسم منتخبا هولندا واليابان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما بقي منتخب تونس في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

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