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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنشاء محور مروري عرضي يربط بين الطرق الرئيسية الطولية في الإسكندرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحوري اللواء عمر سليمان ومحمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، ومستجدات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعددٍ من مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة الإسكندرية، باعتبارها من المشروعات التنموية والاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمحاور، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروعات المحاور والطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية تحظى بأولوية خاصة، لما تمثله من أهمية في تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين حركة التنقل داخل المحافظة، إلى جانب دعم الربط بين المناطق العمرانية القائمة ومناطق التوسع العمراني الجديدة شرقًا وغربًا، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ محور اللواء عمر سليمان (القوس الغربي الدائري لمحافظة الإسكندرية)، والذي يربط بين طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ومطار برج العرب الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي، بطول 20 كيلومترًا،  ويبدأ المحور من الكيلو 40 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بمطار برج العرب الدولي ومنطقة برج العرب الصناعية، وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي، ويهدف المشروع إلى نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي والساحل الشمالي الغربي ومناطق التنمية الصناعية واللوجستية والزراعية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور محمد نجيب، والتي تشمل إنشاء كوبري عند تقاطع المحور أعلى طريق جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ربط للنفقين القائمين قبلي طريق أبو قير، ويستهدف المشروع إنشاء محور مروري عرضي يربط بين الطرق الرئيسية الطولية بمدينة الإسكندرية، وهي: طريق الكورنيش، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع مصطفى كامل، ومحور المحمودية، وطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، والطريق الدائري، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي، إلى جانب تنفيذ طريق تبادلي بشارع قناة السويس لربط الكورنيش بشرق مدينة الإسكندرية.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لمشروعات الطرق والمحاور، مع تكثيف الأعمال بالمواقع المختلفة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مستجدات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، نظرًا لما يتمتع به الموقع من مكانة دينية وروحية وتاريخية فريدة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تطوير المنطقة وفق رؤية متكاملة تراعي الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي للموقع، مع توفير مختلف الخدمات والمرافق اللازمة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمكونات مشروع التجلي الأعظم، بما يشمله من أعمال المرافق والبنية الأساسية، تمهيدًا لتشغيل المشروع وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الإسكندرية التجلي الأعظم سانت كاترين

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