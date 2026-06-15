كلنا معاكم.. اتحاد الكرة يدعم لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك: “كلنا معاكم وبنشجعكم”، في إطار تحفيز اللاعبين ودعمهم قبل اللقاء المهم أمام المنتخب البلجيكي.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.