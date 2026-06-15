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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في عيد ميلاده.. سهير جودة: صلاح حكاية نجاح مصرية يفتخر بها الملايين

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

وجهت الإعلامية سهير جودة رسالة تهنئة إلى قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ34، الذي يوافق اليوم الاثنين 15 يونيو.

ونشرت سهير جودة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” مجموعة صور للنجم المصري، موجهة له كلمات حملت طابع الإشادة والفخر، حيث أكدت أنه أصبح رمزاً استثنائياً للنجاح والإلهام ليس في مصر فقط بل في العالم العربي.

وقالت في رسالتها إن محمد صلاح لم يعد مجرد لاعب كرة قدم يحقق الأهداف والبطولات، بل تحول إلى “قصة نجاح مصرية ملهمة”، استطاعت أن تعكس صورة مشرفة عن الإصرار والعمل والاجتهاد، مشيرة إلى أن رحلته بدأت من موهبة شابة وطموح كبير وصولاً إلى مكانة بين كبار نجوم العالم.

وأضافت أن محمد صلاح مع كل إنجاز جديد يواصل إسعاد جماهيره، ويكتب فصلاً جديداً في مسيرته الاستثنائية، التي باتت محل متابعة وفخر لدى الملايين.


وأكدت أن محمد صلاح أصبح رمزاً لما يمكن أن تصنعه الإرادة عندما تلتقي بالموهبة، وأنه واحد من أبرز النماذج الرياضية الملهمة في العصر الحديث.

واختتمت رسالتها بتهنئة خاصة قائلة: “كل سنة ومحمد صلاح بخير.. وكل سنة وهو مصدر إلهام لأجيال كاملة، ودليل على أن الموهبة حين تقترن بالإرادة تصنع المعجزات”، متسائلة عن الإنجاز القادم الذي قد يضيفه النجم المصري إلى مسيرته الحافلة.

محمد صلاح عيد ميلاد منتخب مصر ليفربول

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