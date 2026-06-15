تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 تراجعات ملحوظة في عدد من الأصناف الأكثر تداولًا بين المواطنين، على رأسها البلطي والجمبري وقشر البياض، فيما سجل السبيط والسردين المجمد ارتفاعات محدودة خلال التعاملات.

وبالنسبة للأسماك الأكثر انتشارًا في الأسواق، سجل البلطي الممتاز 105.60 جنيه للكيلو بعد تراجعه بقيمة 3.15 جنيه.

فيما بلغ سعر البلطي الأسواني 94.67 جنيه للكيلو منخفضًا 6.37 جنيه.

ووصل سعر البلطي الصغير إلى 71.05 جنيه للكيلو بعد تراجعه 3.95 جنيه.

وفي المأكولات البحرية، انخفض سعر الجمبري الوسط إلى 376.90 جنيه للكيلو بتراجع 16.74 جنيه،

كما سجل الجمبري الممتاز 485.34 جنيه للكيلو منخفضًا 15.23 جنيه،

وتراجع الجمبري الصغير إلى 269.14 جنيه للكيلو بخسارة 9.72 جنيه.

وسجل سعر السبيط 342.17 جنيه للكيلو مرتفعًا 3.49 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

كما تراجع سعر قشر البياض إلى 159.29 جنيه للكيلو بانخفاض 14.68 جنيه،

بينما سجل البياض الممتاز 159.56 جنيه للكيلو متراجعًا 7 قروش.

وانخفض سعر فيليه البلطي إلى 180.62 جنيه للكيلو بخسارة 2.81 جنيه.

وفي الأصناف الأخرى، سجل البربوني المتوسط 168.18 جنيه للكيلو بعد تراجعه 10.94 جنيه، بينما بلغ البربوني الممتاز 215.82 جنيه للكيلو منخفضًا 2.51 جنيه.

كما تراجع سعر الكابوريا إلى 168.83 جنيه للكيلو بانخفاض 10.79 جنيه، فيما سجل الماكريل المجمد 157.88 جنيه للكيلو متراجعًا 1.89 جنيه.

على جانب الارتفاعات، سجل السردين المجمد 128.03 جنيه للكيلو بزيادة 15.06 جنيه، كما ارتفع سعر الموزة إلى 125.48 جنيه للكيلو بزيادة 5.96 جنيه.