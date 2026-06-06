مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع حتى 38 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم السبت 6 يونيو 2026، حيث قادت أصناف الجمبري موجة الانخفاضات بعدما سجلت تراجعات وصلت إلى نحو 38 جنيهًا للكيلو، كما انخفضت أسعار عدد من الأسماك الأكثر تداولًا بين المستهلكين مثل البربوني والبياض والسبيط، في حين ارتفعت أسعار بعض الأصناف الأخرى بصورة محدودة.

أسعار البلطي اليوم

وفي سوق البلطي، ارتفع سعر البلطي الممتاز بمقدار 2.02 جنيه ليصل إلى 105 جنيهات للكيلو، كما زاد سعر البلطي الأسواني بقيمة 3.59 جنيه ليسجل 101.79 جنيه للكيلو، فيما ارتفع البلطي الصغير بمقدار 2.41 جنيه ليصل إلى 71.79 جنيه للكيلو.

وسجل فيليه البلطي تراجعًا بقيمة 15.26 جنيه بنسبة 7.78% ليبلغ 180.77 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

وفي المأكولات البحرية، تراجع الجمبري الصغير بمقدار 37.58 جنيه بنسبة 12.71% ليسجل 258.08 جنيه للكيلو، كما انخفض الجمبري الممتاز بقيمة 34.05 جنيه بنسبة 6.53% ليصل إلى 487.12 جنيه للكيلو.

وتراجع الجمبري الوسط بمقدار 27.6 جنيه بنسبة 6.63% ليسجل 388.85 جنيه للكيلو، بينما انخفض سعر الجمبري الجامبو بقيمة 15.83 جنيه بنسبة 2.45% ليبلغ 631.11 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر السبيط بقيمة 13.27 جنيه بنسبة 3.34% ليسجل 384.58 جنيه للكيلو، وانخفضت الكابوريا بمقدار 5.78 جنيه لتصل إلى 172.6 جنيه للكيلو.

وفي الأسماك البحرية، هبط سعر البربوني الممتاز بمقدار 18.56 جنيه بنسبة 8.09% ليسجل 210.83 جنيه للكيلو، كما تراجع البربوني المتوسط بقيمة 22.37 جنيه بنسبة 12.11% ليصل إلى 162.38 جنيه للكيلو.

وسجل البياض الممتاز انخفاضًا قدره 15.68 جنيه بنسبة 9.5% ليبلغ 149.32 جنيه للكيلو، فيما تراجع القشر بياض بمقدار 13.28 جنيه بنسبة 7.39% ليسجل 166.48 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر الوقار بقيمة 30.46 جنيه بنسبة 10.69% ليصل إلى 254.54 جنيه للكيلو، وتراجع سمك موسى بمقدار 30.43 جنيه بنسبة 9.25% ليسجل 298.61 جنيه للكيلو، بينما هبط القاروص بقيمة 5.04 جنيه ليصل إلى 269.29 جنيه للكيلو.

زيادة محدودة في الأسعار

وشهدت بعض الأصناف زيادات محدودة، حيث ارتفع سعر الماكريل المجمد بمقدار 2.3 جنيه ليسجل 157.5 جنيه للكيلو، كما زاد سعر المكرونة السويسي بقيمة 5.75 جنيه ليصل إلى 137.69 جنيه للكيلو، وارتفع المكرونة الخليجي بمقدار 1.18 جنيه ليسجل 120 جنيهًا للكيلو.

كما صعد سعر المرجان الممتاز بقيمة 2.12 جنيه ليبلغ 187.8 جنيه للكيلو، وارتفع المرجان الوسط بمقدار 1.76 جنيه ليسجل 147 جنيهًا للكيلو.

وسجل سمك الشعور زيادة قدرها 11.47 جنيه بنسبة 5.04% ليصل إلى 239.09 جنيه للكيلو، فيما قفز سعر سمك القرش بمقدار 24.79 جنيه بنسبة 20.95% ليسجل 143.12 جنيه للكيلو، كما ارتفع الحدادي بقيمة 1.77 جنيه ليبلغ 95.62 جنيه للكيلو.