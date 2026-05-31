البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يواصل الارتفاع.. أسعار الأسماك اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 31 مايو 2026 حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، مع استمرار البلطي في صدارة الأصناف الأكثر تداولًا داخل الأسواق، حيث سجل البلطي الصغير نحو 69.94 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر البلطي الممتاز 103.53 جنيه.

أسعار الجمبري

وواصل اليوم الجمبري والسردين والسبيط تسجيل ارتفاعات ملحوظة، مقابل تراجع عدد من الأصناف الأخرى مثل المكرونة والبربوني والمرجان.

وجاءت حركة أسعار الأسماك اليوم بين انخفاضات وارتفاعات متفاوتة، خاصة في الأصناف الشعبية التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، بالتزامن مع استقرار حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وسجل سعر المكرونة الخليجي نحو 121.46 جنيه للكيلو بعدما تراجع بقيمة 13.88 جنيه

كما انخفض سعر البربوني الممتاز إلى 224.64 جنيه للكيلو بتراجع بلغ 5.98 جنيه،

فيما سجل المرجان وسط نحو 146.59 جنيه للكيلو بعد انخفاضه بقيمة 18.41 جنيه.

وتراجع سعر سمك القرش إلى 112.37 جنيه للكيلو بانخفاض 18.13 جنيه،

بينما سجل الوقار نحو 287.59 جنيه للكيلو متراجعًا بقيمة 40.41 جنيه،

كما انخفض سعر القاروص إلى 263.71 جنيه للكيلو بتراجع 26.29 جنيه.

وسجل البلطي الممتاز نحو 103.53 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف بلغ 0.86 جنيه،

فيما بلغ سعر البلطي الصغير نحو 69.94 جنيه للكيلو بعد تراجعه بقيمة 3.68 جنيه،

كما سجل الماكريل المجمد نحو 156.81 جنيه للكيلو بانخفاض 8.65 جنيه.

ارتفاع في الأسعار

في المقابل، ارتفع سعر السردين المجمد ليسجل 119.07 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 7.3 جنيه، كما سجل الجمبري الوسط نحو 401.62 جنيه للكيلو بارتفاع 35.18 جنيه.

و ارتفع الجمبري الممتاز إلى 512.53 جنيه للكيلو بزيادة 29.38 جنيه.

كما سجل الجمبري الصغير نحو 280.54 جنيه للكيلو بارتفاع 27.81 جنيه،

وارتفع سعر السبيط إلى 390.87 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 21.68 جنيه،

بينما سجل الجمبري الجامبو نحو 651.34 جنيه للكيلو بزيادة 15.39 جنيه.

وارتفع أيضًا سعر الكابوريا إلى 175.44 جنيه للكيلو بزيادة 4.95 جنيه،

كما سجل البلطي الأسواني نحو 100.89 جنيه للكيلو بارتفاع 5.89 جنيه،

و بلغ سعر قشر البياض نحو 179.13 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 7.72 جنيه.

وسجلت بعض الأصناف استقرارًا نسبيًا مع تراجعات طفيفة، حيث بلغ سعر البياض الممتاز نحو 162.87 جنيه للكيلو،

بينما سجل البربوني المتوسط نحو 178.17 جنيه للكيلو.