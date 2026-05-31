أخدتني على خوانة.. بكاء مي عز الدين على الهواء

كشفت الفنانة مي عز الدين، تفاصيل جديدة عن حياتها مع والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها تربطها بوالدتها علاقة صداقة قوية.

وأضافت مي عز الدين، في لقاء عبر برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد: "زوجي بعد ربنا هو اللي قدر يهتم بيا صح بعد وفاة والدتي عوضني وحسيت أن في ناس.. امي كانت تدير حياتي صح وكويس.. وبعد وفاتها تعبت اوي في الحته دي.. والعلاقة معاها كانت صداقة.. وأمي كانت طفلة وكنا بنتخانق زي الأطفال وبدبدب رجلي في الأرض".

وتابعت مي عز الدين: "أمي حالتها كانت صعبة وآخر عامين في حياتها بدأنا رحلة الكلى وتعبت جامد.. عملت لها وحدة غسيل كلى في البيت.. والناس اللي بتحب الحياة أوي بتبقى مش عايزة تعيش كده وماكانتش عارفة تاكل ولا تشرب وماكانتش مبسوطة".

وأكملت: "أمي أخدتني على خوانة وكانت كويسة وماتت بشكل فجأة.. وقلبها توقف ورجع على كومة ووقتها كنت برا في مسرحية ورجعت بسرعة".