التعليم تعلن خطة محكمة لتأمين الثانوية العامة: مجمعات امتحانية وتقنيات حديثة لرصد الغش الإلكتروني

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستُعقد بنفس مواصفات العام الماضي، موضحًا أن الامتحانات ستتضمن أسئلة الاختيار من متعدد بنظام "البابل شيت" إلى جانب الأسئلة المقالية، بنسبة 85% للاختيار من متعدد و15% للأسئلة المقالية.

الاستعدادات الخاصة بالامتحانات

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من ماسبيرو والمذاع عبر القناة الأولى أن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض خلال مؤتمر صحفي جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام السيطرة على اللجان وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

تعزيز الرقابة وتسهيل أعمال المتابعة

وأضاف أن من أبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام "المجمعات الامتحانية"، بحيث يتم تجميع جميع لجان الامتحانات التابعة لكل إدارة تعليمية داخل مجمع مدرسي واحد، وهو ما يسهم في تعزيز الرقابة وتسهيل أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ، فضلًا عن إحكام السيطرة على محيط اللجان.

استخدام كاميرات المراقبة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة عززت منظومة التأمين داخل اللجان من خلال استخدام كاميرات المراقبة وتطبيق إجراءات تفتيش أكثر دقة وصرامة، إلى جانب الاستعانة بوسائل وتقنيات حديثة لرصد ومنع أي محاولات للتحايل أو الغش.

إجراءات غير معلنة

وشدد زلطة على أن الوزارة أعدّت إجراءات غير معلنة للكشف عن محاولات الغش الإلكتروني داخل اللجان، مؤكدًا أن أي محاولات للتحايل سيتم رصدها والتعامل معها في وقت قياسي.



ودعا الطلاب إلى الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات والابتعاد عن أي وسائل غير مشروعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير بيئة امتحانية منضبطة تضمن حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لمجهوده الحقيقي.