موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 .. يواصل ملايين المواطنين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة البحث عن موعد صرف مستحقات شهر يونيو 2026، إلى جانب التعرف على خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي وشروط الاستحقاق والفئات المستفيدة من البرنامج، وذلك في ظل استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها لبدء صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة الخاصة بشهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 15 يونيو، وذلك للمستفيدين المسجلين بالبرنامج في مختلف المحافظات.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، فيما تبلغ موازنة البرنامج نحو 54 مليار جنيه سنويًا، ما يجعله أحد أكبر برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة معاش تكافل وكرامة، بما يسهل على المستفيدين معرفة موقف بطاقاتهم وقيمة الدعم المستحق دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب المختصة.

وتتم عملية الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة "استعلام".

بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام متضمنة مجموعة من البيانات المهمة الخاصة بالمستفيد.

عند إتمام عملية الاستعلام بنجاح، يمكن للمواطن الاطلاع على عدد من المعلومات المرتبطة بملفه داخل البرنامج، وتشمل المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

كما تتضمن البيانات الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بالشخص القائم بالاستعلام.

وتظهر كذلك نوع البطاقة سواء كانت "تكافل" أو "كرامة"، بالإضافة إلى حالة البطاقة وما إذا كانت سارية أو متوقفة أو مجمدة.

وفي حال وجود تجميد أو إيقاف للبطاقة، يتم توضيح السبب الخاص بذلك، بينما إذا كانت البطاقة سارية يتم عرض المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت الجهات المختصة عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة والاستفادة من الدعم النقدي المقدم من الدولة.

وتشمل الشروط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

كما يشترط أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويجب أيضًا أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ومن بين الشروط المعلنة أن يكون لدى الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، مع تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.

ويشترط كذلك ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية ودعم نقدي يساعد على تحسين مستوى المعيشة.

وتشمل الفئات المستحقة الأسر التي تعاني من الفقر.

كما تضم الفئات المستفيدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستفيد من البرنامج أيضًا كبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وتشمل قائمة المستحقين الأيتام.

كما تستفيد النساء المعيلات، ومن بينهن الأرامل والمطلقات.

ويشمل الدعم كذلك أطفال المدارس المنتمين إلى الأسر المستحقة للدعم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الدعم النقدي في مختلف المحافظات.

ويمكن صرف المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

حملة مكبرة
خبز
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
