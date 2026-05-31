مصرع طفلين غرقا في ترعة بطوخ

شهدت قرية برشوم التابعة لمركز ومدينة طوخ فى القليوبية، مصرع طفلين غرقا بترعة البرشومية، وانتقلت الأجهزة الأمنية ، وتجمع الاهالى حول الترعة فى محاولة لانتشال الجثمانين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين بترعة البرشومية بقرية برشوم .

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة على الترعة البرشومية وتبين أن طفلين نزلوا بالاستحمام بالترعة البرشومية هربا من الحر فلقيا مصرعهما بينما نجا ثالث لهما وتبين ان الطفلين هما ” عبد الرحمن م ب ” 13 عاما و ” عمر م ا ” 13 سنة وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى وجارى استخراج تصاريح الدفن .