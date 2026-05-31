ليه مواقف كتير.. مي عز الدين تكشف دور تامر حسني معها خلال أزماتها

كشفت الفنانة مي عز الدين، دور الفنان تامر حسني في أزماتها الأخيرة، وخاصة مع “وفاة والدتها” و"تعرضها للتسمم"، مشيرة إلى أن له مواقف كثيرة إيجابية معها.

وأضافت مي عز الدين، في لقاء عبر برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأحد،: "تامر حسني هو اللي قام بمراسم وفاة والدتي.. وفي آخر أزمة صحية ليا؛ تامر حسني جالي على طول.. حياتي مش بتتصور ومش بتطلع على السوشال ميديا.. وتامر حسني عرف أزمتي الصحية من السوشال ميديا".

وأشارت مي عز الدين، إلى أنها لا تحب نشر تفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لافتة إلى أنها تحب الخصوصية.