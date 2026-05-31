قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة شباب من كنيسة السيدة العذراء بمونتريال
اليوم العالمي للببغاء.. احتفاء بالجمال الملون وتحذيرات من خطر الانقراض
بسبب حرب إيران.. الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا
رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
مهاجمة دول الخليج.. أمريكا تكشف عن خطأ فادح ارتكبه الإيرانيون خلال الحرب
جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم
متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة
قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور
قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تضم 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا أضرارا بمحطة زابوريجيا
من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل
كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

تعرف محمد صاحب الـ44 عاما وكان يعمل في جهاز حكومي مرموق وحاليا مدير علاقات عامة، على نوران الطالبة ذات الـ19 عاما عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتفق معها على مقابلتها بمسكنها بدائرة قسم شرطة المعصرة للتعرف عليها وعلى ذويها وبالتوجه لمحل سكنها وبمقابلتها فوجئ بدراجة نارية يستقلها 4 مجهولين وبرفقتهم آخر مجهول يقومون بإشهار أسلحة بيضاء «مطاوى» عليه.


قاموا بتهديده وتمكنوا من سرقة المنقولات خاصة من هاتف محمول ومبلغ مالى خاص به عنوة، فأسرع بالتوجه إلى قسم شرطة المعصرة وقدم بلاغ ما جعل النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى ضابط المباحث هناك بالانتقال للتحرى عن الواقعة التي أكدت صحتها التحريات، وضبط المتهمان الأول والثانى وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه وسلاح نارى مذخرًا بطلقة خرطوش، بعرض المتهمين على المجنى عليه تعرف عليهما بالتحقيقات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 704 لسنة 2026 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 306 لسنة 2026 كلى حلوان، وهم «على .م»، 20 سنة، سباك، «مصطفى .ح»، 21 سنة، عامل، «محمد .أ»، 22 سنة، بدون عمل، «وحيد .ع»، 22 سنة، بدون عمل، «نوران .ي»، 19 سنة، طالبة لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، قررت صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال، تأجيل نظر القضية لجلسة 28 يوليو المقبل، كطلب الحاضر مع المتهم الأول لسؤال المجنى عليه والاطلاع والاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.

طالبة مواقع التواصل الاجتماعى خطف سرقة بالإكراه المعصرة محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد