أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

تعرف محمد صاحب الـ44 عاما وكان يعمل في جهاز حكومي مرموق وحاليا مدير علاقات عامة، على نوران الطالبة ذات الـ19 عاما عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتفق معها على مقابلتها بمسكنها بدائرة قسم شرطة المعصرة للتعرف عليها وعلى ذويها وبالتوجه لمحل سكنها وبمقابلتها فوجئ بدراجة نارية يستقلها 4 مجهولين وبرفقتهم آخر مجهول يقومون بإشهار أسلحة بيضاء «مطاوى» عليه.



قاموا بتهديده وتمكنوا من سرقة المنقولات خاصة من هاتف محمول ومبلغ مالى خاص به عنوة، فأسرع بالتوجه إلى قسم شرطة المعصرة وقدم بلاغ ما جعل النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى ضابط المباحث هناك بالانتقال للتحرى عن الواقعة التي أكدت صحتها التحريات، وضبط المتهمان الأول والثانى وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه وسلاح نارى مذخرًا بطلقة خرطوش، بعرض المتهمين على المجنى عليه تعرف عليهما بالتحقيقات.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 704 لسنة 2026 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 306 لسنة 2026 كلى حلوان، وهم «على .م»، 20 سنة، سباك، «مصطفى .ح»، 21 سنة، عامل، «محمد .أ»، 22 سنة، بدون عمل، «وحيد .ع»، 22 سنة، بدون عمل، «نوران .ي»، 19 سنة، طالبة لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، قررت صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال، تأجيل نظر القضية لجلسة 28 يوليو المقبل، كطلب الحاضر مع المتهم الأول لسؤال المجنى عليه والاطلاع والاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.