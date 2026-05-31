مريض نفسي.. ضبط عاطل يلوح بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتلويح بسلاح أبيض والتعدى بالسب على القائم بالتصوير وعلى الأجهزة الأمنية.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وضبط بحوزته سلاح أبيض وعصا حديدية، الظاهران بمقطع الفيديو.

وتبين معاناته من إضطراب نفسى ، وبسؤال شقيقته، ونجلها، مقيمان بذات الدائرة أقرت الأولى بأن شقيقها يعانى من مرض نفسى ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين ، وأقر نجلها بتصويره مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى لمحاولة السيطرة عليه واصطحابه لإحدى المصحات النفسية بناءً على توصية طبيبه المعالج لتردى حالته .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.