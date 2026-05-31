قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب حرب إيران.. الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا
رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
مهاجمة دول الخليج.. أمريكا تكشف عن خطأ فادح ارتكبه الإيرانيون خلال الحرب
جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم
متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة
قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور
قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تضم 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا أضرارا بمحطة زابوريجيا
من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل
كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت
13 مصابا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى جنوبي لبنان
الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

 تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية للإيجار كخطوة أولى لطرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي.

الطرح الجديد مختلف بشكل جذري عن الاطروحات الخاصة بالاسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

المستهدفون من طرح الايجار التمليكي 

وحدد الدولة الاولوية التي سيتم من خلالها منح الشقق للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشقق التي سيتم طرحها بنظام الإيجار ستنقسم لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وستكون متوسطي الدخل بمساحات أكبر الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويرغبون في الحصول على شقق إيجار من الدولة، كما سيكون هناك أولوية للشباب المقبلين على الزواج.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أهم البرنامج التي تستهدف توفير سكن مناسب لجميع المواطنين تستعد لها الدولة من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار للمواطنين.

 

وحدات سكنية للإيجار 

والهدف من طرح وحدات الإيجار توفير سكن كريم لجميع المواطنين،  خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، فهذه الواحدات السكنية سيتم طرحها بدون مقدم، لأن بعض المواطنين غير قادرين على دفع مقدم شقق الإسكان الاجتماعي.

طرح 100 ألف وحدة سكنية للإيجار الشهري

وتستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، وستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة كبداية.

 تملك شقق الإيجار الشهري

ومن بين البدئل المطروحة للدراسة حاليا،  الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن جميع الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

وستتم إتاحة إمكانية أن يقوم المواطن المستأجر للشقة بأن يمتلكها خلال فترة الإيجار إذا سمحت ظروفه بذلك.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

 أن يكون الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي مصري الجنسية.

 ألا تقل سن الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي عن 21 عامًا.

 ألا يكون الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي قد استفاد من شقق الإسكان من قبل.

 ألا يكون ممتلكا لوحدة سكنية أو منزلًا.

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابق طرحها بالبنوك.

مساحات شقق الايجار 

ومن المرجع أن تكون مساحات هذه الشقة مماثلة لمساحة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، أي بين 75 و90 مترا.

مدن طرح شقق الإيجار 

وعن المناطق التي ستتم دراسة الطرح بها فهي: العاشر من رمضان ومدينة الأمل و العبور وحلوان والمعصرة.

وحدات سكنية طرح وحدات سكنية جديدة الايجار التمليكي شقق للايجار وحدات سكنية للإيجار الايجار الشهري الاسكان الاجتماعي محدودي الدخل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

انقاص الوزن

نصائح مهمة لاستعادة التوازن الصحي بعد عيد الأضحى

الحرب

إيفان أوس: اتهامات روسيا لأوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا كذب محض

اموال

وليد جاب الله: الاقتصاد العالمي يواجه أزمة ديون غير مسبوقة بلغت 353 تريليون دولار

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد