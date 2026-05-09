قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بديل الإيجار القديم والجديد.. الإسكان تطرح نظام سكن بعقود تحول إلى تمليك

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

واحدة من أهم البرنامج التي تستهدف توفير سكن مناسب لكافة المواطنين تستعد لها الدولة من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار للمواطنين.

المستهدفين من طرح الايجار الشهري 

وحدد الدولة الاولوية التي سيتم من خلالها منح الشقق للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الشقق التي سيتم طرحها بنظام الايجار ستنقسم لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وستكون متوسطي الدخل بمساحات أكبر الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويرغبون في الحصول على شقق ايجار من الدولة، كما سيكون هناك أولوية للشباب المقبلين على الزواج .

والهدف من طرح وحدات الايجار توفير سكن كريم لكافة المواطنين،  خاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، فهذه الواحدات السكنية سيتم طرحها بدون مقدم، لان بعض المواطنين غير قادرين على دفع مقدم شقق الاسكان الاجتماعي.

طرح 100 ألف وحدة سكنية للايجار الشهري

وتستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، وستبدأ وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة كبداية.

 تملك شقق الايجار الشهري

ومن بين البدئل المطروحة للدراسة حاليا،  الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

حيث سيتم اتاحة امكانية أن يقوم المواطن المستأجر للشقة بأن يمتلكها خلال فترة الايجار إذا سمحت ظروفه  بذلك.

مساحات شقق الايجار 

 

ومن المرجع أن يكون مساحات هذه الشقة مماثلة لمساحة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل أي بين 75 إلى 90 متر .

مدن طرح شقق الايجار 

وعن المناطق التي سيتم دراسة الطرح بها هي: العاشر من رمضان ومدينة الأمل و العبور و حلوان والمعصر.

الايجار الايجار الشهري شقق الايجار شقق الاسكان شقق للايجار من الاسكان شقق للايجار الشهري من الاسكان شقق الايجار القديم وحدات سكنيه للإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل كلوني في أجواء رومانسية

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل في أجواء رومانسية

عبد الوهاب الدكالي

رحيل عبد الوهاب الدكالي.. جنازة مهيبة في وداع عميد الأغنية المغربية

بمشاركة طارق العريان وريا أبي راشد.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

بمشاركة طارق العريان.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد