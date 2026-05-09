بديل الإيجار القديم والجديد.. الإسكان تطرح نظام سكن بعقود تحول إلى تمليك

واحدة من أهم البرنامج التي تستهدف توفير سكن مناسب لكافة المواطنين تستعد لها الدولة من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار للمواطنين.

المستهدفين من طرح الايجار الشهري

وحدد الدولة الاولوية التي سيتم من خلالها منح الشقق للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الشقق التي سيتم طرحها بنظام الايجار ستنقسم لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وستكون متوسطي الدخل بمساحات أكبر الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويرغبون في الحصول على شقق ايجار من الدولة، كما سيكون هناك أولوية للشباب المقبلين على الزواج .

والهدف من طرح وحدات الايجار توفير سكن كريم لكافة المواطنين، خاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، فهذه الواحدات السكنية سيتم طرحها بدون مقدم، لان بعض المواطنين غير قادرين على دفع مقدم شقق الاسكان الاجتماعي.

طرح 100 ألف وحدة سكنية للايجار الشهري

وتستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، وستبدأ وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة كبداية.

تملك شقق الايجار الشهري

ومن بين البدئل المطروحة للدراسة حاليا، الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

حيث سيتم اتاحة امكانية أن يقوم المواطن المستأجر للشقة بأن يمتلكها خلال فترة الايجار إذا سمحت ظروفه بذلك.

مساحات شقق الايجار

ومن المرجع أن يكون مساحات هذه الشقة مماثلة لمساحة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل أي بين 75 إلى 90 متر .

مدن طرح شقق الايجار

وعن المناطق التي سيتم دراسة الطرح بها هي: العاشر من رمضان ومدينة الأمل و العبور و حلوان والمعصر.