الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شقق بأسعار مناسبة .. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 ضمن سكن لكل المصريين

آية الجارحي

تقدم وزارة الإسكان، وحدات سكنية جديدة لـ محدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بالتعاون مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عامًا.

وتقدم الدولة في هذا الطرح تسهيلات جيدة، حيث سيتم طرح الواحدت السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة مدة السداد تصل إلى 20 سنة.

ويتراوح سعر ثمن الوحدة بين مليون و250 ألف إلى مليون و350 ألف جنيه بالاضافة إلى 5% وديعة صيانة. يمكن تقسطيها ضمن أقسطتط التمويل العقاري .

تفاصيل أسعار الوحدات السكنية 

 

الحد الاقصي لبيع الوحدة السكنية بدون اسانسير مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضاف إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لاترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري .

الحد الاقصي لبيع  الحدة السكنية بالاسانسير مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافا إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا ترد ولاتسترد) يمكن تقسطيها ضمن أقسطتط التمويل العقاري .

شقق الاسكان الاجتماعي 2026


نظام سداد قيمة الوحدات السكنية


ويكون التعاقد يتم بنظام ثلاثي بين (المطور – جهة التمويل – العميل)
وعن الدعم النقدي من الدولة يتم تحديده حسب دخل المواطن


 

أسعار الوحدات السكنية 

أسعار بيع الواحدت السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة 2% عن كل زيادة في أسعار ( الحديد+ الأسمنت) بنسبه 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ أول قرار وزاري على أن يكون حدود نسبة 10% في حالة زيادة أسعار (الحديد+الأسمنت) بنسبه 50% .

سداد الوحدات السكنية 

يكون الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز+ دفعات ربع سنوية) بنسبة 30% من ثمن البيع ويمكن استكماله إلى نسبه 50% من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدد المتبقى للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل .


يقوم الصندوق بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئيا من جانب الصندوق للمطور لاستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل، والذي يتضمن قيام العميل بإستكمال مبلغ الدفعه المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدني من سعر الوحدة من خلال سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية أثناء فترة تنفيذ الوحدات، وكذلك بيانات العملاء المرفوضين لتوجيهم لسحي ميلغ جدية الحجز.


يقوم الصندوق فور جاهزية تنفيذ  الوحدات بإعادة ارسال ملفات العملاء المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني لجهات التمويل لتحديث الاستعلام الائتماني وعقب ذلك يتم ارسالها للمطور لتخصيص الوحدات السكنية واستكمال إجراءات التوقيع على عقد البيع الايتدائي الثلاثي (مطور - عميل - جهة التمويل) وفقا للنموذج المعتمد من الصندوق مع ضرورة موافاته بنسخه ليقوم بالاحتفاء بها وتسجيلها بقواعد البيانات لديه.

يقوم الصندوق بسداد قيمة الدعم النقدي المحدد لكل عميل فور منح التمويل وموافاة الصندوق بنسخة من أصل عقد البيع الثلاثي من جانبي جهة التمويل، وذلك لصالح المطور كجزء من ثمن الوحدة أو إرساله لجهة التمويل لتقوم بسداده مضافا إلى مبلغ التمويل لصالح المطور

في حالة عدم التزام المطور بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين في المواعيد المقررة وعدم وجود ظرف قهري يتم خصم نسبة 3% من إجمالي سعر بيع الوحدات السكنية عن كل سنة تأخير .



شروط استحاق الحصول على الوحدات السكنية 


يشترط في المتقدم:
أن يكون من محدودي الدخل
عدم امتلاك وحدة سكنية مسبقًا
عدم الاستفادة من مبادرات سابقة
اجتياز الاستعلام الميداني
اجتياز الاستعلام الائتماني
 

 التزامات المطور


تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا
الالتزام بالبيع وفق شروط صندوق الإسكان الاجتماعي
تسجيل العقود لدى الصندوق


في حالة التأخير:خصم 3% من قيمة الوحدة عن كل سنة تأخير
 

ضوابط استخدام الوحدة السكنية 


الوحدة مخصصة للسكن فقط
لا يجوز: بيعها أو تأجيرها تغيير نشاطها إلا بعد مرور 7 سنوات وبموافقة رسمية
 

 آلية التقديم على الوحدات السكنية


الإعلان عن الحجز يتم بعد موافقة صندوق الإسكان
تقديم الطلب بالمستندات المطلوبة
مراجعة الطلبات وفرزها
إعلان المقبولين مبدئيًا
استكمال التعاقد وسداد المقدم
التخصيص النهائي بعد الاستعلام
 

