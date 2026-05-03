قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب يدعم مشجع الأهلي المصاب.. وزيارة إنسانية بعد ثلاثية القمة
تحفظ ورغبة في المشاركة.. ضربة محتملة لـ الأهلي قبل مواجهة انبي
وزير الصحة يبحث مع مندوب فلسطين دعم المنظومة الصحية في غزة
برشلونة: اليوم قد نصبح أبطال الدوري الإسباني
وائل جسار ينعي أمير الغناء العربي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
قبل وفاته.. هاني شاكر كشف عن خليفته لنقابة الموسيقيين
سبب له شلل حركة وفقدان نطق.. القصة الكاملة للمرض الغامض الذي أنهى حياة هاني شاكر
بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه
موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل هاني شاكر
غرامات بالملايين.. عقوبات صارمة على رحلات الحج غير القانونية
سبب وفاة هاني شاكر.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل المستشفى في فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سبب له شلل حركة وفقدان نطق.. القصة الكاملة للمرض الغامض الذي أنهى حياة هاني شاكر

توقف قلبه دقائق حاسمة بعد نزيف حاد.. تفاصيل المرض الذي أنهى حياة الفنان هاني شاكر
توقف قلبه دقائق حاسمة بعد نزيف حاد.. تفاصيل المرض الذي أنهى حياة الفنان هاني شاكر
ياسمين القصاص

توفي الفنان هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة علاجه خارج مصر، وذلك بعد سلسلة من الأزمات الصحية المعقدة التي مر بها في الشهور الأخيرة.

وبدأت أزمة الفنان هاني شاكر بإصابته بنزيف حاد في القولون، استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع لتدخل طبي باستخدام المنظار، ونجح الأطباء في السيطرة على النزيف في البداية.

إلا أن النزيف عاد في اليوم التالي بصورة أكثر حدة، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بإجراء جراحة لاستئصال القولون، وخلال العملية، تعرضت حالته لتدهور شديد، حيث توقف قلبه لمدة تراوحت بين 7 إلى 8 دقائق، قبل أن تنجح محاولات الإنعاش في إعادته للحياة في واقعة وصفها المقربون بأنها أشبه بـ«معجزة».

وهذا التوقف المؤقت في عضلة القلب أدى إلى نقص في الأكسجين، ما أثر على قدرته على الحركة والنطق بشكل مؤقت، قبل أن يبدأ في استعادة تلك القدرات تدريجيا مع مرور الوقت. وخلال هذه المرحلة الصعبة، لعبت زوجته السيدة نهلة دورا محوريا في دعمه ومرافقته بشكل مستمر.

وفي إطار استكمال علاجه، تم نقله إلى أحد المستشفيات في فرنسا، حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، شمل نقل دم وإجراءات دقيقة بالأشعة التداخلية للسيطرة على النزيف ومضاعفاته.

وخلال فترة العلاج بالخارج، شهدت حالته تحسنا نسبيا، إلا أنه تعرض لاحقا لانتكاسة مفاجئة تمثلت في فشل تنفسي حاد، استدعى نقله إلى العناية المركزة ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وسط متابعة مستمرة من الفريق المعالج.

وعلى مدار تلك الفترة، تفاعل الجمهور وزملاؤه في الوسط الفني بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابعوا تطورات حالته الصحية وحرصوا على الدعاء له بالشفاء، إلى أن تم الإعلان رسميا عن وفاته اليوم.

ونعى الفنان محمد إمام، أمير الغناء العربي الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج.

ونشر إمام عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة للفنان هاني شاكر، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحم الفنان الكبير هاني شاكر ويصبر أهله ومحبيه.. البقاء لله".

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى خبر الوفاة، نقلا عن "ستوري" نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقة: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله".

نعى الفنان دياب، أمير الغناء العربي الذي رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة للفنان هاني شاكر، وعلق قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك يا أستاذ ويسكنك فسيح جناته نسألكم الدعاء".

كما حرص الفنان عمرو دياب علي نعي المطرب هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب عمرو دياب: "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتا من أهم الأصوات التي شكلت وجدان أجيال".

وأضاف: "وترك إرثا فنيا لا ينسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشارك الفنان خالد سليم جمهوره، صورة للفنان هاني شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: «وداعا أمير الغناء العربي هاني شاكر»، بينما كتبت الفنانة دينا: «إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وداعًا أمير الغناء العربي الفنان الكبير الأستاذ هاني شاكر، نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان».

يذكر أن الفنان هاني شاكر ولد في 21 ديسمبر عام 1952، وبدأ مسيرته الفنية عام 1972، حيث كانت انطلاقته الأولى من خلال أداء أغنية من ألحان الموسيقار محمد الموجي، ليصبح لاحقا أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر وفاة الفنان هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة

البيئة تدعو الجمعيات الأهلية والمشروعات الخضراء للمشاركة بمسابقة زايد للاستدامة

تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية

وزير الري يتابع موقف تشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة وإنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب

الرئيس السيسي يهنىء رئيسة جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور

الرئيس السيسي يهنىء رئيسة جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد