سبب له شلل حركة وفقدان نطق.. القصة الكاملة للمرض الغامض الذي أنهى حياة هاني شاكر

توفي الفنان هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة علاجه خارج مصر، وذلك بعد سلسلة من الأزمات الصحية المعقدة التي مر بها في الشهور الأخيرة.

وبدأت أزمة الفنان هاني شاكر بإصابته بنزيف حاد في القولون، استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع لتدخل طبي باستخدام المنظار، ونجح الأطباء في السيطرة على النزيف في البداية.

إلا أن النزيف عاد في اليوم التالي بصورة أكثر حدة، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بإجراء جراحة لاستئصال القولون، وخلال العملية، تعرضت حالته لتدهور شديد، حيث توقف قلبه لمدة تراوحت بين 7 إلى 8 دقائق، قبل أن تنجح محاولات الإنعاش في إعادته للحياة في واقعة وصفها المقربون بأنها أشبه بـ«معجزة».

وهذا التوقف المؤقت في عضلة القلب أدى إلى نقص في الأكسجين، ما أثر على قدرته على الحركة والنطق بشكل مؤقت، قبل أن يبدأ في استعادة تلك القدرات تدريجيا مع مرور الوقت. وخلال هذه المرحلة الصعبة، لعبت زوجته السيدة نهلة دورا محوريا في دعمه ومرافقته بشكل مستمر.

وفي إطار استكمال علاجه، تم نقله إلى أحد المستشفيات في فرنسا، حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، شمل نقل دم وإجراءات دقيقة بالأشعة التداخلية للسيطرة على النزيف ومضاعفاته.

وخلال فترة العلاج بالخارج، شهدت حالته تحسنا نسبيا، إلا أنه تعرض لاحقا لانتكاسة مفاجئة تمثلت في فشل تنفسي حاد، استدعى نقله إلى العناية المركزة ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وسط متابعة مستمرة من الفريق المعالج.

وعلى مدار تلك الفترة، تفاعل الجمهور وزملاؤه في الوسط الفني بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابعوا تطورات حالته الصحية وحرصوا على الدعاء له بالشفاء، إلى أن تم الإعلان رسميا عن وفاته اليوم.

ونعى الفنان محمد إمام، أمير الغناء العربي الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج.

ونشر إمام عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة للفنان هاني شاكر، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحم الفنان الكبير هاني شاكر ويصبر أهله ومحبيه.. البقاء لله".

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى خبر الوفاة، نقلا عن "ستوري" نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقة: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله".

نعى الفنان دياب، أمير الغناء العربي الذي رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة للفنان هاني شاكر، وعلق قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك يا أستاذ ويسكنك فسيح جناته نسألكم الدعاء".

كما حرص الفنان عمرو دياب علي نعي المطرب هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب عمرو دياب: "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتا من أهم الأصوات التي شكلت وجدان أجيال".

وأضاف: "وترك إرثا فنيا لا ينسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشارك الفنان خالد سليم جمهوره، صورة للفنان هاني شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: «وداعا أمير الغناء العربي هاني شاكر»، بينما كتبت الفنانة دينا: «إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وداعًا أمير الغناء العربي الفنان الكبير الأستاذ هاني شاكر، نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان».

يذكر أن الفنان هاني شاكر ولد في 21 ديسمبر عام 1952، وبدأ مسيرته الفنية عام 1972، حيث كانت انطلاقته الأولى من خلال أداء أغنية من ألحان الموسيقار محمد الموجي، ليصبح لاحقا أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.