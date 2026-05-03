هتوحشني ضحكتك وحنيتك.. أنغام تنعي أمير الغناء العربي هاني شاكر

نعت الفنانة انغام ، النجم هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ونشرت أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنان هاني شاكر، وعلقت قائلة: "استاذي وأخي وصديقي الغالي هتوحشني جدا وضحكتك هتوحشني وحنيتك ورقيك ونبل وسمو روحك رحلت وغبت عننا بجسدك وباقي في قلوب كل حد قابلك وعرفك بنبلك و أخلاقك العالية وضحكتك وبشاشت وجهك وطيبة قلبك يا حبيبي.. في رعاية الله وفي فسيح جناته يا حبيبي".

وفاة هاني شاكر

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى خبر الوفاة، نقلا عن "ستوري" نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقة: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.