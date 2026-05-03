إزالة 14 حالة تعدٍ في أول أيام الموجة الـ 29 بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات الإزالة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي انطلقت أمس السبت الموافق 2 مايو الجاري، وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة القانون.

وقد أسفرت الحملات المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أمس السبت عن إزالة 12 حالة تعدي ضمن المستهدف، شملت 8 حالات تعدٍ على مباني بمساحة 1150 مترًا مربعًا ضمن المتغيرات المكانية، و4 حالات تعدٍ على مباني أملاك الدولة بمساحة 4225 مترًا مربعًا.

كما تم إزالة حالتين خارج المستهدف، إحداهما تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 10 أسهم، والأخرى على أملاك الدولة على مساحة10م2.

وأكدت محافظ البحيرة على أن الدولة ماضية بكل حسم في مواجهة التعديات، ولن تسمح بأي تجاوز على أراضيها أو المساس بالرقعة الزراعية، مؤكدة أن هناك توجيهات صارمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأشارت إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار الحملات المكثفة للقضاء على جميع صور التعدي، حفاظًا على حقوق الدولة، وترسيخًا لهيبة القانون والانضباط.