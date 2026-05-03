واقعة نادرة.. إصابة 5 أطفال في انفجار مخلفات تعود للحرب العالمية الثانية بالنمسا

أفادت شرطة النمسا اليوم الأحد بأن 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاما ‌أصيبوا في شمال البلاد أمس السبت عندما انفجرت مخلفات حرب كانت تحت النار في مخيمهم.

وكان الأطفال جزءا من مجموعة قادمة من منطقة أخرى في ولاية النمسا العليا نفسها.





وقال متحدث باسم شرطة الولاية إن الواقعة حدثت في قرية زانت أوزوفلد باي فرايشتات، حيث غالبا ما تخيم مجموعات شبابية منظمة.





وأوضحت الشرطة في بيان أنه بعد الانفجار، تفقدت حفرة مجاورة وعثرت على جسم آخر يحتوي على متفجرات وصفته أيضا "بمخلفات حرب"، وجرى استدعاء وحدة ‌إبطال ⁠القنابل للتعامل معه.





وأضاف البيان "تجري التحقيقات حاليا لتحديد كيفية وصول مخلفات الحرب إلى منطقة المخيم".





وقالت الشرطة إن مدى خطورة إصابات الأطفال لم تتضح بعد، ⁠مضيفة أنه جرى نقلهم إلى مستشفى للأطفال في مدينة لينز المجاورة.





وفي حين لا تزال القنابل التي ⁠تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية تكتشف في النمسا، لا سيما أثناء أعمال ⁠الحفر لأغراض البناء، لكن وقائع مثل تلك التي وقعت أمس السبت نادرة الحدوث.