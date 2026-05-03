قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إقامة مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس ورأس شقير وجبل الجلالة بقدرة 4750 ميجاوات
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا
تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك
فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري
مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في مدينة نصر
تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين
5 أسباب تدفع بربحية مصر للألومنيوم لـ 10.4 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
ناعية هاني شاكر.. شفاء الأورمان: صاحب مسيرة فنية وإنسانية خالدة وداعم أصيل لمرضى الأورام
تأجيل حسم زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. ازدحام الأجندة يعطل قرار «كاف»
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك؟
هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق.. قصة حب امتدت لأكثر من 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واقعة نادرة.. إصابة 5 أطفال في انفجار مخلفات تعود للحرب العالمية الثانية بالنمسا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت شرطة النمسا اليوم الأحد بأن 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاما ‌أصيبوا في شمال البلاد أمس السبت عندما انفجرت مخلفات حرب كانت تحت النار في مخيمهم.

وكان الأطفال جزءا من مجموعة قادمة من منطقة أخرى في ولاية النمسا العليا نفسها.


 

وقال متحدث باسم شرطة الولاية إن الواقعة حدثت في قرية زانت أوزوفلد باي فرايشتات، حيث غالبا ما تخيم مجموعات شبابية منظمة.


 

وأوضحت الشرطة في بيان أنه بعد الانفجار، تفقدت حفرة مجاورة وعثرت على جسم آخر يحتوي على متفجرات وصفته أيضا "بمخلفات حرب"، وجرى استدعاء وحدة ‌إبطال ⁠القنابل للتعامل معه.


 

وأضاف البيان "تجري التحقيقات حاليا لتحديد كيفية وصول مخلفات الحرب إلى منطقة المخيم".


 

وقالت الشرطة إن مدى خطورة إصابات الأطفال لم تتضح بعد، ⁠مضيفة أنه جرى نقلهم إلى مستشفى للأطفال في مدينة لينز المجاورة.


 

وفي حين لا تزال القنابل التي ⁠تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية تكتشف في النمسا، لا سيما أثناء أعمال ⁠الحفر لأغراض البناء، لكن وقائع مثل تلك التي وقعت أمس السبت نادرة الحدوث.

شرطة النمسا مخلفات حرب انفجرت الأطفال قرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

وزير الخزانة الأمريكي: إيران لا تحصل على مكاسب كبيرة من رسوم السفن

الناتو

تحركات أوروبية لمواجهة قرارات سحب قوات أمريكية من دول الناتو.. المسؤول السابق في الناتو يحلل

إيران وأمريكا

القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 49 سفينة منذ بدء الحصار على إيران

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد