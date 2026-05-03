قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تُنظم الملتقى الرابع لبرنامج التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات | صور
وفاة الفنان هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض
رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق: إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتواصل القصف
أوكا بيحارب الملل.. مطرب المهرجانات يطرح أحدث أغانيه
مدبولي: توجيهات من الرئيس بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف البترولية
أحمد موسى يشيد بقرار منع تداول محتوى الطبيب الراحل ضياء العوضي
قبل وفاتها.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها الأخيرة بالتواصل مع سهير زكي
فرج عامر: جدل داخل الكاف حول شكل دوري أبطال أفريقيا وتغييرات محتملة
نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية فى اليوم العالمي للصحافة
عاوزة أدخل كلية الشرطة.. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" بعد أزمة فتاة "كيس الفول"
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك
دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك
شيماء جمال

دعاء المطر..  يبحث الكثير عنه نظرا لما نشهده من تقلبات جوية مع نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة وتساقط أمطار على بعض المناطق.

ماذا كان يقول النبي عند سقوط المطر؟

“اللهم صيبا نافعا”

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزول المطر "مطرنا بفضل الله ورحمته" أخرجه البخاري.

وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند اشتداد المطر : "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر" أخرجه البخاري.

كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند نزول المطر "اللهم صيبا نافعا" أخرجه البخاري، أي: اللهم اجعله مطر خير وبركة ينتفع به الناس، لا مطر نقمة وعذاب.

دعاء المطر

(مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ)

(اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ).

(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به).

دعاء للميت في المطر

اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتگ.

اللهم اروي قبره وأجعل له في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.

اللهم اسقي قبر أبي بالمطر.

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

الدعاء للميت أجمل وصية وأحنّ دعاء، اللهم ارحم من سبقونا إليك .

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح لهفي قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذهمن عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.


دعاء الرياح

كان سيدنا رسول الله ﷺ إذا عصفت الريح يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرْهَا، وَشَرْ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ به» (أخرجه مسلم).

ماذا نقول إذا عصفت الريح؟ 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، يقول عندما يرى ريحا، لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

دعاء المطر دعاء النبي فى المطر ماذا كان يقول النبي عند سقوط المطر دعاء للميت في المطر دعاء الرياح ماذا نقول إذا عصفت الريح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

عداد الكهرباء

اشحن عداد الكهرباء من الشركة.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ياسر ريان

ياسر ريان: الأهلي يستعد لثورة تصحيح بعد نهاية الموسم

ييس توروب

إستبعاد برتغالي وسويسري وإفريقي من تدريب الأهلي| تفاصيل مثيرة

الخطيب والدماطي

عضو مجلس إدارة الأهلى: لا أحد سعيد بالنتائج ونعمل على تصحيح المسار

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد