أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5966 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6960 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7954 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55680 جنيها.



كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 3 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.66 جنيه

سعر الشراء: 53.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.88 جنيه

سعر الشراء: 62.75 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.61 جنيه

سعر الشراء: 72.45 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.30 جنيه

سعر الشراء: 14.28 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.97 جنيه

سعر الشراء: 174.59 جنيه



وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال الساعات الماضية تغيرات جوية حادة وسريعة، حيث انتقلت الأجواء من ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا إلى نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال وقت قصير.

وأوضحت “منار " خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القاهرة الكبرى سجلت أمس نحو 35 درجة مئوية نهارًا، قبل أن تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما تسبب في انخفاض درجات الحرارة بنحو 8 إلى 10 درجات، لتسجل اليوم العظمى حوالي 26 درجة فقط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيظل مستمرًا بسرعات تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، مع أتربة ورمال مثارة ولكن بدرجة أقل من ذروة العاصفة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تعود الأجواء الشتوية خلال ساعات الليل مع درجات حرارة تتراوح بين 13 و14 درجة.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر طوال الأسبوع الجاري، مع توخي الحذر من اضطراب الملاحة البحرية وفرص الأمطار على السواحل الشمالية، والتي قد تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، بينما فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة وخفيفة.