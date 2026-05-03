الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقرير كويتي: أسعار الذهب تنهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4614 دولارا للأونصة

أ ش أ

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4614 دولارا للأونصة ؛ بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا خلال جلسة يوم الجمعة الماضية مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط في وقت تزايدت آمال التوصل إلى تهدئة في التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية اليوم /الأحد/ أن المعادن النفيسة شهدت أداء إيجابيا نهاية الأسبوع الماضي إذ ارتفعت عقود الذهب تسليم يونيو بنسبة 0.32% لتصل إلى 4644 دولارا للأونصة مقلصة خسائرها الأسبوعية إلى نحو 2%.

وأضاف أن هذا التحسن جاء بدعم من تقارير تفيد بتقديم إيران مقترحا تفاوضيا جديدا للولايات المتحدة؛ مما أسهم في تهدئة أسعار النفط وتحسين شهية المخاطرة في الأسواق العالمية خصوصا مع تراجع خام غرب تكساس بأكثر من 3% خلال التداولات.

وأشار التقرير إلى أنه في المقابل مازالت النظرة المستقبلية للذهب تواجه ضغوطا في ظل استمرار توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول نتيجة استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الأسواق تتوقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام مع احتمالات محدودة لمزيد من التشديد .. مبينا أن تدخل البنك المركزي الياباني في سوق العملات بضخ سيولة تقدر بنحو 35 مليار دولار أسهم في الضغط على الدولار الأمريكي؛ مما دعم أسعار الذهب مؤقتا رغم بقاء الاتجاه العام مقيدا بعوامل الاقتصاد الكلي.

وأشارت (دار السبائك) ، في تقريرها ، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي أظهر استقرارا مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات بما يعكس بقاء الضغوط التضخمية.

وأضاف أن البنوك المركزية واصلت تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي في مؤشر على استمرار الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر رغم التقلبات.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة فإن أسعار الذهب مازالت منخفضة بنحو 15% منذ بداية التوترات الجيوسياسية في المنطقة وفي ظل تأثير اضطرابات إمدادات الطاقة على توقعات التضخم؛ مما يعزز توجهات البنوك المركزية نحو التشدد النقدي.

وبين أن أنظار الأسواق تتجه خلال الأسبوع الجاري إلى احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والتي ستظل عاملا رئيسيا في توجيه الأسواق العالمية خصوصا مع استمرار ارتباط تحركات الأصول المختلفة بأسعار النفط.

وأشار إلى ترقب المستثمرين مجموعة بيانات اقتصادية مهمة في مقدمتها تقرير الوظائف الأمريكي إلى جانب بيانات فرص العمل وتقرير التوظيف في القطاع الخاص إضافة إلى مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات والتي ستوفر إشارات مهمة حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت .. أوضح التقرير أن تأثرت بالتطورات سالفة الذكر حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 46.14 دينار، وسجل عيار 22 حوالي 42.29 دينار، بينما سجلت الفضة حوالي 836 دينارا للكيلوجرام.

