المالية: نواجه صدمات الاقتصاد العالمي للوصول لوضع مالي أفضل

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية؛ أن الحكومة تواجه الصدمة فى الاقتصاد العالمي من وضع مالى واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات.

وأضاف في تصريحات له اليوم خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية؛ أن الأداء المالى والاقتصادي خلال الـ 9 أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالى الحالى.



وقال نائب وزير المالية إن الحفاظ علي الاستقرار المالى، يعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام.

وأكد أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات أولوية لنا.. وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص فى الجانبين المصري والأوروبي، أخذًا فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري.

أكد أنيكا إريكسجارد نائب المسئول المالي والاقتصادي فى المفوضية الأوروبية، أننا نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبى من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة، لافتًا إلى أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن سعداء بالتطور فى الأداء والسياسات ومستمرون فى مساندتها.

قال إن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ فى الأداء المالي والاقتصادي، وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقدير.