المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

اعتمدت وزارة المالية مبلغ ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة وذلك بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 المقبل ، بالإضافة إلي ٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فقد تضمنت مخصصات باب الدعم والحماية الاجتماعية تخصيص مبلغ ١٧٨،٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

وقال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات له، إن الوزارة ادرجت مبلغ ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة بمشروع الموازنة الجديدة.

كما اعتمدت الموازنة الجديدة مبلغ ١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

وتسعى موازنة السنة المالية الجديدة لاستهداف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى.

بالإضافة لاستهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيه ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا.