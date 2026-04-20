وزير المالية أمام مجلس النواب لعرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.. الأربعاء

يعقد مجلس النواب جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أبريل 2026، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في إطار متابعة المجلس للأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

تشهد الجلسة الثلاثاء استعراض بيان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل مع المتغيرات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

تتضمن الجلسة الاربعاء عرض البيان المالي لوزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، حيث يستعرض أبرز ملامح السياسة المالية وأولويات الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجديد.

كما تستعرض الجلسة بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والتي تتضمن مستهدفات النمو الاقتصادي وبرامج التنمية وأولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.