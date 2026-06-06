أحمد سعد لـ صدى البلد: الانتقادات لا تشغلني.. والاختلاف والتجديد جزء من نجاحي

علق النجم أحمد سعد على الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا بسبب إطلالاته المختلفة، مؤكدًا أنه لا يمنح هذه الانتقادات اهتمامًا كبيرًا، وأن تركيزه الأساسي ينصب على عمله وتقديم محتوى فني يرضي جمهوره الذي يسانده باستمرار.

وقال أحمد سعد في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري: "الانتقادات لا تهمني، وأنا مستمر في شغلي، لأن الفنان لو وقف عند كل تعليق أو رأي سلبي مش هيعرف ينجح أو يكمل طريقه".

وأضاف أحمد سعد أن اللوك المختلف الذي يظهر به من وقت لآخر يعد جزءًا من شخصيته الفنية، موضحًا أن التغيير والتجديد أصبحا عنصرين أساسيين في صناعة الترفيه والفن، قائلًا: "اللوك بتاعي ده جزء من شغلي، والناس اللي بتتكلم هي نفسها لو مفيش حاجة مختلفة أو ملفتة محدش هيتكلم أصلًا".

وأشار إلى أن الجدل المصاحب لأي ظهور جديد له يؤكد حجم الاهتمام الجماهيري بما يقدمه، مؤكدًا أن الفنان الناجح دائمًا يكون محل نقاش بين الجمهور، سواء بالمدح أو الانتقاد، وأن الأهم بالنسبة له هو الاستمرار في التطور وعدم تكرار نفسه.

أحمد سعد

وتابع أحمد سعد: "أنا بحب التنوع والتجديد، سواء في الأغاني أو الكليبات أو حتى الشكل الخارجي، لأن الجمهور دايمًا بيحب يشوف حاجة جديدة، وده جزء من طبيعة شغلنا كفنانين".

ونفى سعد ما يتردد أحيانًا حول أن بعض إطلالاته تحمل تشبهًا بالنساء، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز كونه اختيارات فنية وشخصية تتماشى مع طبيعة العمل الفني، وقال: "أنا مش بعمل حاجة حرام، ولا في تشبيه بالنساء، وكل اللي بعمله إن عندي قناعة بالتجديد والاختلاف، وده شيء موجود في كل أنحاء العالم".

واختتم أحمد سعد تصريحاته بالتأكيد على أنه يركز حاليًا على مشروعاته الفنية الجديدة، ويعمل على تقديم مفاجآت لجمهوره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ردّه الحقيقي على أي انتقاد يكون دائمًا من خلال العمل والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الفنية.