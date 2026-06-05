أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالعمل على اطلاق مشروب الطاقة الجديد الخاص به، مشيرا إلى أنه دائما ما يفضل شرب القهوة للحصول على اليقظة اللازمة في الصبحا، ولكنه سوف يكون متحيز لمشروبه الجديد خلال الفترة المقبلة.



وعن أحدث إطلالة له علق أحمد سعد: أنا مش بعمل حاجة حرام ولا بتشبه بالنساء، والاختلاف هو منهجي خلال الفترة الماضية.



وأشار أحمد سعد إلى أن التنوع والتجديد من أهم العوامل التي تساعد الفنان على الاستمرار والبقاء قريبًا من جمهوره، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها الوسط الغنائي خلال الفترة الحالية.



وأكد أحمد سعد أنه يحب خوض تجارب مختلفة سواء على مستوى الموسيقى أو الإطلالات، موضحًا: "أنا بحب التنوع والتجديد، وبشوف إن الفنان لازم يفضل دايمًا بيقدم حاجة مختلفة علشان يفضل عنده شغف وعنده قدرة يفاجئ جمهوره".



ويواصل أحمد سعد حصد النجاحات خلال الفترة الحالية من خلال مشروعاته الغنائية الجديدة، حيث يحرص على تقديم أعمال متنوعة وأفكار مختلفة تلقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره في مصر والوطن العربي، إلى جانب اهتمامه الدائم بالتجديد في كافة تفاصيل ظهوره الفني، وهو ما يجعله دائمًا محل اهتمام ومتابعة من الجمهور ووسائل الإعلام.



وأطلق النجم أحمد سعد أغنيتي "جوزها" و"خبر عاجل" ثاني وثالث أغنيات "الألبوم الفرفوش" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بعد ساعة من إطلاق الأغنية الافتتاحية للألبوم وهي "كوتي".