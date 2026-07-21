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ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس من برشلونة بعد تألقه في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس من برشلونة بعد تألقه في كأس العالم

فيران توريس
فيران توريس
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول نادي ريال مدريد في سباق التعاقد مع فيران توريس، مهاجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تشعل سوق الانتقالات بين الغريمين التقليديين.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، جدد ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإسباني، البالغ من العمر 26 عامًا، بعدما لعب دورًا حاسمًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

اهتمام قديم يتجدد

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تتابع موقف فيران توريس عن كثب، مشيرة إلى أن اهتمام النادي باللاعب ليس جديدًا، إذ حاول ضمه عندما كان لاعبًا في صفوف فالنسيا، قبل أن يختار الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأكد التقرير أن النادي الملكي يرى أن الظروف الحالية قد تكون أكثر ملاءمة لإتمام الصفقة، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب داخل برشلونة.

مستقبل غامض مع برشلونة

ورغم ارتباط فيران توريس بعقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2027، فإن غياب التواصل بين اللاعب والإدارة الرياضية خلال الأشهر الماضية فتح الباب أمام احتمالات رحيله، سواء خلال سوق الانتقالات الحالية مقابل مبلغ مناسب، أو لاحقًا إذا تطورت الأوضاع.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة كان قد حدد قيمة اللاعب بنحو 50 مليون يورو قبل انطلاق كأس العالم، إلا أن تألقه في البطولة وهدفه الحاسم في النهائي رفعا من قيمته السوقية، كما أعادا الحديث عن إمكانية تجديد عقده.

صفقة قد تمول هدف برشلونة

وأشارت "ليكيب" إلى أن حاجة برشلونة لتوفير سيولة مالية من أجل تمويل صفقة التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز قد تدفع النادي الكتالوني لدراسة بيع فيران توريس، رغم حساسية انتقال لاعب بين برشلونة وريال مدريد.

وينظر مسؤولو ريال مدريد إلى مرونة توريس التكتيكية باعتبارها إحدى أبرز نقاط قوته، إذ يستطيع اللعب في جميع مراكز الهجوم، بالإضافة إلى شغل مركز المهاجم الصريح، وهو ما يتوافق مع احتياجات الفريق الهجومية.

باريس سان جيرمان ينافس

ولم يقتصر الاهتمام بفيران توريس على ريال مدريد، إذ أكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يعد المنافس الأبرز على ضم اللاعب، بطلب من المدير الفني لويس إنريكي، الذي سبق له العمل مع توريس في منتخب إسبانيا، ويضعه ضمن أولوياته لتدعيم الخط الأمامي.

ورغم تزايد الأنباء حول اهتمام ريال مدريد، فإن إتمام صفقة مباشرة بين الغريمين التقليديين يظل أمرًا معقدًا، ما يجعل مستقبل فيران توريس واحدًا من أبرز الملفات المنتظرة خلال الميركاتو الصيفي.

نادي ريال مدريد برشلونة فيران توريس

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