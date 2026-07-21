ريال مدريد يوافق على رحيل ألبا ريدوندو.. ويوفنتوس يحسم الصفقة مقابل 150 ألف يورو

حسم ناديا ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مستقبل لاعبة الوسط الإسبانية ألبا ريدوندو، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقالها إلى صفوف "السيدة العجوز" خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة بلغت قيمتها 150 ألف يورو.

نهاية تجربة لم تحقق المأمول

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، وافق ريال مدريد على بيع ريدوندو، رغم تبقي موسم واحد في عقدها، بعدما أبدت اللاعبة رغبتها في الرحيل بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم، عقب موسمين لم تنجح خلالهما في فرض نفسها ضمن التشكيلة الأساسية.

المونديال وراء قرار الرحيل

وجاء قرار اللاعبة الإسبانية، البالغة من العمر 29 عامًا، مدفوعًا برغبتها في الحفاظ على مكانها داخل المنتخب الإسباني، خشية أن يؤثر غيابها عن المباريات على فرص مشاركتها في كأس العالم المقبلة، وهو ما دفعها للبحث عن تجربة تمنحها دقائق لعب أكبر.

من هدافة الليجا إلى مقاعد البدلاء

وكانت ريدوندو انضمت إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادمة من ليفانتي، بعدما تألقت كواحدة من أبرز هدافات الدوري الإسباني للسيدات، إلا أن تجربتها مع الفريق الملكي لم تحقق التوقعات، لتقرر خوض تحدٍ جديد في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يواصل تدعيم صفوفه

ويأتي التعاقد مع ريدوندو ضمن خطة يوفنتوس لإعادة بناء فريقه النسائي والمنافسة بقوة على الألقاب، حيث عزز صفوفه خلال الميركاتو الحالي بعدد من الصفقات الجديدة، من بينها سيلا، وخليفي، وجوليا بارتيل، في إطار مشروع يقوده المدرب الإسباني جيريرو لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.