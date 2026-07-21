رئيس ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم إسبانيا ومانشستر سيتي.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرفض التعاقد مع رودرى، نجم منتخب الماتادور ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب ما ذكرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز لا يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي الإسبانى بسبب كثرة إصابته في الفترة الأخيرة مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت أنه رغم تألق رودرى مع منتخب إسبانيا مؤخرا وحصوله على جائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم 2026، إلا أن بيريز أبدى قلقه الشديد من فكرة ضم نجم مانشستر سيتي الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى الميرنجي خلال منافسات الموسم المقبل.

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي ممتد حتى نهاية منافسات الموسم القادم 2026-2027.



وساهم رودري في حصول منتخب إسبانيا على لقب كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخ منتخب الماتادور بعد الحصول عليه في نسخة عام 2010.