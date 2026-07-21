قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026.. وثامنًا في تقييم فيفا
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
عاصفة تبدأ من المحيط.. هل يقود "النينيو" العالم لموجة حر غير مسبوقة؟
غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا
نبراس اهتدت به الأجيال| نواب: ثورة 23 يوليو بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة وإعلاء الإرادة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم إسبانيا ومانشستر سيتي.. تفاصيل

رودرى
رودرى
علا محمد

أفادت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرفض التعاقد مع رودرى، نجم منتخب الماتادور ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب ما ذكرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز لا يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي الإسبانى بسبب كثرة إصابته في الفترة الأخيرة مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت أنه رغم تألق رودرى مع منتخب إسبانيا مؤخرا وحصوله على جائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم 2026، إلا أن بيريز أبدى قلقه الشديد من فكرة ضم نجم مانشستر سيتي الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى الميرنجي خلال منافسات الموسم المقبل.

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي ممتد حتى نهاية منافسات الموسم القادم 2026-2027.


وساهم رودري في حصول منتخب إسبانيا على لقب كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخ منتخب الماتادور بعد الحصول عليه في نسخة عام 2010.

أنفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ريال مدريد الإسباني رودرى مانشستر سيتي الإنجليزي منتخب الماتادور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي

جوجل تُسرب أجهزة سامسونج القادمة.. إليك كل ما تريد معرفته عن Galaxy S26 FE وTab S12 المنتظرين

هواتف ون بلس

هل انتهى زمن ون بلس؟.. القصة الكاملة وراء القرار الصادم

تويوتا وBMW

تعاون تاريخي بين تويوتا وBMW لإنقاذ محركات البنزين

بالصور

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد