ريال مدريد يحسم موقفه من ضم رودري وأوليسي.. ومورينيو يحدد أولويات الميركاتو

حسم نادي ريال مدريد موقفه النهائي من إمكانية التعاقد مع الثنائي الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، والفرنسي مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تزايد التكهنات حول انتقالهما إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب ما كشفته شبكة "ذا أتلتيك"، فإن مصادر داخل ريال مدريد أكدت أن رودري لا يدخل ضمن خطط النادي في الوقت الحالي، على الرغم من المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب إسبانيا، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026.

ويأتي هذا الموقف رغم تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة "ماركا"، والتي أشارت إلى أن رودري يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد، كما أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي طالبوا رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإعادة دراسة إمكانية إتمام الصفقة.

ريال مدريد

وكان اسم لاعب الوسط الإسباني قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة في ظل خبراته السابقة في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، إلا أن مصادر النادي شددت على أن التعاقد معه ليس مطروحًا ضمن خطط الميركاتو الحالي.

موقف ريال مدريد بشأن أوليسي

وفي السياق ذاته، أوضحت "ذا أتلتيك" أن موقف ريال مدريد لم يتغير أيضًا بشأن الفرنسي مايكل أوليسي، مؤكدة أن النادي لا يجري أي مفاوضات مع بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة النادي الملكي سبق أن نفت بشكل رسمي وجود أي اتصالات لضم أوليسي، مؤكدة أن التعاقد معه خلال الصيف الحالي لا يُعد خيارًا مطروحًا داخل أروقة ريال مدريد.

وفي المقابل، يواصل ريال مدريد العمل على استكمال مشروعه الرياضي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يرغب في تدعيم الفريق بمدافع جديد ولاعب وسط إضافي.

ورغم ذلك، ترى إدارة النادي أن الجزء الأكبر من خطة التدعيم الصيفية قد أُنجز بالفعل، وأن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتقليص عدد اللاعبين في القائمة من خلال رحيل بعض العناصر، قبل التفكير في إبرام أي صفقات جديدة.