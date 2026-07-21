بعد يومين.. وفاة الضحية الثالثة في واقعة بيارة السادات بالمنوفية

شهدت مدينة السادات صباح اليوم الضحية الثالثة في واقعة بيارة الصرف الصحي في مدينة السادات بالمنوفية بعد يومين من حدوث الواقعة ووجوده في المستشفى في العناية المركزة

وقد شهدت مدينة السادات مساء السبت الماضي واقعة اختناق 3 اشخاص داخل بيارة صرف صحي بالسادات، وعلى الفور تم الدفع بالحماية المدنية وتم استخراجهم لكن توفى شخصان على الفور، وتم وضع الضحية الثالثة في العناية المركزة في حالة حرجة حتى أعلن عن خبر وفاته اليوم

وأكد ابن الضحية الثالثة أن والده يعمل سباك لكن ليس له أي صلة بالضحايا الأخرى إلا أنه تصادف وجوده مع ابنه في مكان الواقعة ولشهامته قرر نزول البيارة لإنقاذهم لكن تعرض للاختناق قبل إنقاذهم

وجاري الانتهاء من الاجراءات اللازمة قبل تسليمه لأهله وذويه ودفنه في مقابر العائلة