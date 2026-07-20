ضبط سلخانة والتحفظ على لحوم فاسدة في المنوفية

ضبط سلخانة منزلية غير مرخصة، وعُثر بداخلها على ثلاجة تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها أو تداولها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة بقرية كفر الغنامية التابعة لمركز الباجور.

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور أن الحملات الرقابية مستمرة بكل حزم، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامة الغذاء، مشددًا على استمرار الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تجاوزات حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.