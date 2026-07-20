مصرع شاب متأثرا بإصابته خلال مشجارة بالمنوفية

شهدت قرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية واقعة أليمة، وفاة شخص متأثر بإصابته بعد اندلاع مشاجرة بينه وبين آخرين نتيجة خلافات على العمل

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع مشاجرة داخل قرية كفور الرمل التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة شاب في مشاجرة، وتم نقله للمستشفى الا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بإصابته في الحادث.

وبالتحريات تبين أن الخلافات قديمة نتيجة العمل وتم القبض على 4 متهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة