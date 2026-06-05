عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في محلات الصاغة تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في الأسواق العالمية، ما انعكس على مختلف الأعيرة المتداولة محليًا، حيث خسر سعر عيار 21 من أعلى سعر سجله مطلع العام الجاري نحو 1050 جنيهًا، بعدما وصل في وقت سابق إلى 7650 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق ، إلى جانب عوامل العرض والطلب التي تساهم في تحديد الاتجاه العام للسعر.



سعر الذهب اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقًا لآخر تحديث في السوق كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: نحو 7542.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22: نحو 6914.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): نحو 6600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: نحو 5657.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: نحو 52800 جنيه.

خسائر فادحة منذ مطلع العام

لم تقتصر خسائر أسعار الذهب على الأيام القليلة الماضية فقط، بل امتدت إلى خسائر أكبر منذ مطلع العام فقد فقد عيار 21 نحو 1050 جنيهًا كاملة من أعلى سعر سجله مطلع العام الجاري البالغ 7650 جنيهًا.

ويُعد هذا الهبوط الحاد من أبرز موجات التراجع التي شهدها سوق الذهب خلال العام الحالي، متأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية.

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية

شهد سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في الطلب على المشغولات الذهبية، متأثرًا بالارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع العديد من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو تأجيل قرارات الشراء. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، جاءت الأرقام كالتالي:



الطلب على المشغولات الذهبية: بلغ نحو 5.2 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 5.1 طن خلال الربع الرابع من عام 2025.

التراجع السنوي: سجل تراجعًا سنويًا بنسبة 19% في ظل ضغوط القوة الشرائية.

الطلب على السبائك والعملات الذهبية: سجل نحو 5.7 طن خلال الفترة نفسها.

التراجع الربع سنوي: تراجع بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق.

الارتفاع السنوي: ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي.

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

في المقابل، واصلت أسعار الذهب الحفاظ على مكانتها كأحد أهم أدوات التحوط والادخار، حيث سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية نحو 5.7 طن خلال الفترة نفسها، ورغم تراجعه بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق، فإنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار توجه شريحة من المستثمرين نحو المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

يرتبط تراجع أسعار الذهب بعدة عوامل متشابكة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

انخفاض الأوقية عالميًا: تراجع سعر الأوقية في الأسواق العالمية انعكس مباشرة على السوق المصرية.

ارتفاع الدولار الأمريكي: كلما ارتفع الدولار، انخفضت أسعار الذهب عالميًا.

توقعات السياسة النقدية الأمريكية: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة تقلل من جاذبية الذهب.

تراجع الطلب المحلي: في أوقات التراجع الحاد، يميل المواطنون إلى التوقف عن الشراء.

استقرار سعر الصرف محليًا: استقرار الجنيه مقابل الدولار يقلل من تكلفة استيراد الذهب الخام.



توقعات أسعار الذهب في الأيام المقبلة

يترقب المتعاملون في سوق الذهب اتجاهات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية. ويبقى السؤال الأهم: هل يستمر تراجع أسعار الذهب أم يعاود الصعود؟ الإجابة تعتمد على عدة متغيرات: