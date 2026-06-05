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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن مصر اليوم الجمعة

الذهب
الذهب
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية التي تأثر على حركة المعدن الأصفر في مختلف الأسواق. 

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر

ويحرص المتعاملون على متابعة التغيرات اليومية في الأسعار، سواء بهدف الادخار أو الاستثمار أو اتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت الأنسب.

أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة المتداولة، نحو 7,585 جنيها للبيع و7,535 جنيها للشراء، ليواصل الحفاظ على مكانته كخيار مفضل لدى المستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام.

أما عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، فقد بلغ 6,635 جنيها للبيع و6,595 جنيها للشراء، وسط استمرار الإقبال عليه من قبل المقبلين على الزواج والمستثمرين الأفراد.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,685 جنيها للبيع و5,655 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,425 جنيها للبيع و4,395 جنيها للشراء، ليبقى خيارا مناسبا لفئات مختلفة من المستهلكين الباحثين عن المشغولات الذهبية بأسعار أقل.

أسعار الذهب

وفيما يتعلق بالعملات الذهبية، سجل الجنيه الذهب نحو 53,080 جنيها للبيع و52,760 جنيها للشراء، بينما بلغت قيمة الأونصة نحو 235,855 جنيها للبيع و234,430 جنيها للشراء داخل السوق المحلية.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4,439.91 دولار، متأثرة بحركة الأسواق الدولية والتغيرات المستمرة في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب

أسعار الذهب الان

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7,585 جنيه    7,535 جنيه
عيار 21
6,635 جنيه    6,595 جنيه
عيار 18    5,685 جنيه    5,655 جنيه
عيار 14    4,425 جنيه    4,395 جنيه
الجنيه الذهب    53,080 جنيه    52,760 جنيه
الأونصة بالجنيه    235,855 جنيه    234,430 جنيه
الأونصة بالدولار    
4,439.91 دولار

أسعار الذهب

ويعد الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ ترتبط أسعاره بعدد من العوامل المؤثرة، أبرزها معدلات العرض والطلب، وسياسات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب حركة الدولار وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الذهب باعتباره وعاء ادخاريا واستثماريا يحافظ على القيمة، في حين قد تؤدي قوة الدولار أو ارتفاع العوائد على الأدوات المالية الأخرى إلى تراجع الطلب عليه نسبيا.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، يظل الذهب في صدارة الخيارات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، حيث يراه الكثيرون وسيلة فعالة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

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