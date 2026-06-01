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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية لعدد من المؤهلات بشروط سهلة .. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخاليه التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، عن توفير فرص عمل جديدة بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والهايبر ماركت، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة بمختلف التخصصات، برواتب ومزايا تنافسية تساعد على تحسين مستوى المعيشة.

فرص العمل الخاليه

التخصصات المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة بشركتي أسواق شارع عبد العزيز وفلامنجو هايبر ماركت تشمل عددا من التخصصات، وهي:

بائع أجهزة منزلية.
محضر طلبات.
عامل مخازن.
عامل خدمات.
سائق دبابة حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة.

محاسب.
محاسب استلامات FMC.
كاشير.
مسؤول كنترول تسليم أجهزة.
مندوب تسليم أجهزة.
مساعد كاشير.
 

شروط التقديم

حددت الجهة المعلنة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من بينها:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب طبيعة الوظيفة.
ألا يزيد السن على 40 عاما لبعض الوظائف.
أن يكون المتقدم من الخريجين فقط.
تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
الاستعداد للعمل بمناطق التجمع الخامس ومدينتي ومدينة نصر بالقاهرة الكبرى.

فرص العمل الخاليه

المزايا الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف المعلنة على مجموعة من المزايا، تشمل:

توفير سكن للمغتربين.
توفير وسائل انتقال لبعض الفروع من نقاط تجمع محددة.
يوم إجازة أسبوعيا.
9 ساعات عمل يوميا تتضمن ساعة راحة.

رواتب مجزية وفقا لطبيعة كل وظيفة.
الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
عقد عمل رسمي.
تأمين اجتماعي.
تأمين طبي.
فرص للترقي والتطور الوظيفي.
 

فرص العمل الخاليه

طريقة التقديم

دعت وزارة الشباب والرياضة الراغبين في التقدم للوظائف إلى استكمال استمارة التوظيف المخصصة، ثم التوجه مباشرة إلى ملتقى التوظيف المقرر عقده بمركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، يوم الخميس 4 يونيو 2026، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، لإجراء المقابلات والتعرف على تفاصيل الوظائف المتاحة.

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