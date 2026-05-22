ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر صفحة وهمية لتوفير فرص عمل بالغربية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم"على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه (3 وقائع) بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



