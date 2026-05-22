أولى أغنيات الألبوم الفرفوش.. أحمد سعد يطلق تيزر فلوس بابا مع ديستانكت

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل، البرومو التشويقي للأغنية الأولى من الألبوم الفرفوش باسم "فلوس بابا" مع ديستانكت عبر موقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تمهيدا لإطلاقها الأحد القادم.

الأغنية الجديدة مع ديستانكت تعد ديو الموسم، وتميزت بالإيقاع السريع والراقص لتناسب أجواء الألبوم الفرفوش ثاني ألبومات أحمد سعد هذا العام بعد الألبوم الحزين.

من جهة أخرى، أطلق النجم أحمد سعد بوستر ألبومه الجديد، والثاني هذا العام ويحمل اسم "الألبوم الفرفوش"؛ تمهيدًا لإطلاقه خلال الأيام القادمة.

البوستر الجديد طُرح بتصميم يمزج الألوان المبهجة مع صورة لأحمد سعد بابتسامة مختلفة عن ألبومه السابق "الألبوم الحزين" الذي استخدم فيه اللون الأسود ليناسب الحالة.

ويضم الألبوم الجديد عددا من الأغنيات ذات الإيقاع السريع ليعطي أجواءً من البهجة والسعادة على غرار عدد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا له خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقوم النجم أحمد سعد بجولة غنائية ضخمة في عدد من الولايات الأمريكية خلال الأيام القليلة القادمة، ليقدم عدة حفلات ضخمة لجمهوره المصري والعربي.