قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
شيكوبانزا: غضبت بعد استبدالي لأني كنت أرغب في إسعاد جماهير الزمالك
بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال
كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
بعد 21 عاماً.. عائد من الموت يثير الجدل داخل أروقة الجهات الرسمية العراقية
الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
آية التيجي

دحذر أطباء من تجاهل الشعور المفاجئ بسخونة أو حرقان القدمين، مؤكدين أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية خطيرة، أبرزها تلف الأعصاب الطرفية أو اضطرابات الدورة الدموية، خاصة إذا تكررت أثناء المشي أو النشاط البدني.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

وحسب تقرير نشرته صحيفة dailymail، أوضح الدكتور مارتن سكور أن متلازمة “القدم الحارقة” غالبًا ما ترتبط بخلل في الأعصاب، حيث يشعر المصاب بحرارة شديدة أو حرقان في باطن القدمين يتحسن تدريجيًا مع الراحة.

وأشار التقرير إلى أن السبب الأكثر شيوعًا هو الاعتلال العصبي الطرفي، وهو تلف يصيب الأعصاب في الأطراف، وقد يسبب أعراضًا مثل:
ـ التنميل والوخز
ـ الألم الحارق في القدمين
ـ ضعف الإحساس بالأطراف
ـ زيادة الألم أثناء الحركة

ويحدث الاعتلال العصبي الطرفي نتيجة عدة عوامل، منها:
ـ الإصابة بمرض السكري
ـ نقص فيتامين B12
ـ الإفراط في تناول الكحول
ـ التقدم في العمر
ـ بعض الأمراض العصبية

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متى تكون سخونة القدمين علامة خطيرة؟

وأكد الأطباء أن استمرار الشعور بحرارة القدمين أو تفاقم الأعراض يستدعي مراجعة الطبيب سريعًا، خاصة إذا كان مصحوبًا بـ:
ـ فقدان التوازن
ـ ضعف العضلات
ـ تنميل مستمر
ـ ألم شديد أثناء المشي
ـ تغير لون القدمين

وأشار التقرير إلى حالة نادرة تُعرف باسم “إريثروميلالجيا”، وهي اضطراب مرتبط بمشكلات الدم والأوعية الدموية، يسبب سخونة شديدة واحمرارًا في القدمين، وتتحسن الأعراض عند تبريد القدمين بالماء أو رفعهما.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

كيف يتم تشخيص متلازمة القدم الحارقة؟

ويعتمد الأطباء على عدة فحوصات لتحديد السبب، أبرزها:
ـ اختبار توصيل الأعصاب
تحاليل الدم
ـ فحص مستويات فيتامين B12
ـ قياس السكر في الدم
ـ فحص صورة الدم الكاملة

وأوضح التقرير أن اختبار توصيل الأعصاب يساعد في قياس كفاءة الإشارات العصبية داخل الأطراف، ما يساهم في اكتشاف التلف العصبي مبكرًا.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

علاج سخونة القدمين وحرقان الأعصاب

ويعتمد العلاج على السبب الرئيسي للحالة، وقد يشمل:
ـ أدوية تهدئة الأعصاب مثل جابابنتين
ـ علاج نقص الفيتامينات
ـ ضبط مستويات السكر في الدم
ـ العلاج الطبيعي
ـ تقليل الضغط على القدمين

وأشار الأطباء إلى أن بعض الأدوية العصبية قد تحتاج لأسابيع حتى تظهر فعاليتها، مع إمكانية تعديل الجرعات أو تغيير العلاج إذا لم تتحسن الحالة.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

تحذير من الإفراط في المضادات الحيوية

وفي سياق آخر، حذر التقرير من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدًا أنها قد تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء والبكتيريا النافعة، خاصة أنواع مثل:
كليندامايسين
سيبروفلوكساسين
فلوكلوكساسيلين

ونصح الخبراء بتناول البروبيوتيك والزبادي والكفير بعد الانتهاء من المضادات الحيوية للمساعدة في استعادة توازن البكتيريا النافعة بالجسم.

سخونة القدمين حرقان القدمين متلازمة القدم الحارقة أسباب سخونة القدمين الاعتلال العصبي الطرفي أعراض تلف الأعصاب علاج حرقان القدمين نقص فيتامين B12 مرض السكري والأعصاب التهاب الأعصاب الطرفية ألم القدمين أثناء المشي أعراض الاعتلال العصبي علاج سخونة القدمين صحة الأعصاب أعراض تلف الأعصاب الطرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

حقل

متحدث البترول: الاكتشافات الجديدة تدعم احتياجات مصر من الغاز وتعزز جاهزية الصيف

مشروع الدلتا الجديدة

أستاذ زراعة: الدلتا الجديدة نقلة في التنمية الشاملة وتوفر ملايين فرص العمل

أكل اللحوم أول أيام العيد

استشاري تغذية: الإفراط في تناول اللحوم أول أيام العيد يضغط على الكبد والكلى

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد