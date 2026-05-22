الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره الروسي على إقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر وروسيا يوم 28 مايو الجاري، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

طاقم تحكيم دون تقنية الفيديو

ومن المقرر أن تُدار المباراة بطاقم تحكيم جزائري، على أن تُقام دون استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بحسب الاتفاق بين الاتحادين.

اعتماد الفيفا للمباراة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافق رسميًا على إدراج المباراة ضمن الأجندة الدولية، بعد مخاطبة اتحاد الكرة لاعتمادها، باعتبارها مباراة ودية وليست رسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات مصر في المونديال

مصر × بلجيكا: 15 يونيو – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو – 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو – 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

استعدادات قوية للفراعنة

ويخوض منتخب مصر هذه المرحلة من الإعداد بهدف الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
صحة الشرقية
تسلا
زيت الفرامل
