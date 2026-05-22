محمد هاني يظهر من مران منتخب مصر استعدادا لكاس العالم

بدأ لاعبو منتخب مصر التوافد على مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لانطلاق المعسكر الرسمي للفراعنة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وظهر محمد هاني، لاعب المنتخب والنادي الأهلي، في احدث ظهور عبر حسابه على انستجرام، من معسكر المنتخب.

وكشف إبراهيم حسن تفاصيل برنامج المعسكر التحضيري، والذي يتضمن مواجهتين وديتين أمام روسيا والبرازيل، قبل السفر لخوض منافسات المونديال.

وأكد إبراهيم حسن أن معسكر المنتخب انطلق اليوم 21 مايو داخل مركز المنتخبات الوطنية، على أن يستمر حتى يوم 26 مايو الجاري، قبل انتقال البعثة إلى أحد فنادق منطقة التجمع استعدادًا للمرحلة التالية من البرنامج التحضيري.

وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وضع برنامجًا مكثفًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق كأس العالم.