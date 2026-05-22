ثورة في إنتاج الفيديو.. خبير تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعي ينقل صناعة المحتوى لمرحلة غير مسبوقة

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة أصبحت قادرة على تحويل الأفكار والخيال إلى فيديوهات وأعمال بصرية في ثوانٍ معدودة، ما يفتح الباب أمام ملايين المستخدمين لدخول عالم صناعة المحتوى بسهولة غير مسبوقة.

الذكاء الاصطناعي يغير مفهوم الإبداع

وقال محمد عزام، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، إن المستخدم أصبح بإمكانه فقط كتابة الفكرة أو وصف المشهد، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى فيلم كرتوني أو فيديو بشخصيات حقيقية دون الحاجة إلى خبرات تقنية معقدة.

وأوضح أن الفيديوهات المنتجة بالذكاء الاصطناعي قد تبدو متشابهة حاليًا، لكن مع التطور المستمر وضخ الاستثمارات الضخمة في هذا المجال ستظهر مستويات جديدة من الإبداع والاختلاف.

“Gemini Omni” يفتح آفاقًا جديدة لإنتاج الفيديو

وأشار إلى أن تطبيق “Gemini Omni” يمثل نقلة كبيرة في إنتاج الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح للمستخدم إنشاء سيناريو كامل وتحديد الشخصيات والملابس والعصر الزمني وطريقة التصوير، ثم إنتاج الفيديو خلال ثوانٍ.

وأضاف أن هذه التقنيات ستحدث تحولًا كبيرًا في مجالات التعليم وصناعة المحتوى، خاصة في شرح الموضوعات المعقدة بطريقة بصرية سهلة وسريعة.

البشر سيصنعون الفارق الحقيقي

وشدد خبير تكنولوجيا المعلومات على أن الإبداع الحقيقي لن يكون في الأداة نفسها، بل في طريقة استخدام البشر لها، موضحًا أن الأفكار والتفاصيل والرؤية الإبداعية ستظل العامل الأساسي الذي يميز صانع محتوى عن آخر.

وأكد أن التطور الحالي يمثل بداية مرحلة جديدة كليًا في عالم صناعة المحتوى الرقمي والإنتاج المرئي.